Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün 21.00 itibariyla başlayan sokağa çıkma kısıtlmasında denetimler devam ediyor.

Denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. Denetim drone ile havadan da görüntülendi. Kısıtlama pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.

