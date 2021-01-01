Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 12:37Son Güncelleme: Kaynak: DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kısıtlama denetimi
[Fotoğraf:DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yılbaşını da kapsayan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında trafik ekipleri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yaptı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dün 21.00 itibariyla başlayan sokağa çıkma kısıtlmasında denetimler devam ediyor.
Denetim noktasında ekipler tarafından sürücülerin ve yolcuların belgeleri kontrol edildi. Denetim drone ile havadan da görüntülendi. Kısıtlama pazartesi sabah 05.00'te sona erecek.
Etiketler: Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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