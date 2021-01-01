Ankara'nın üst geçit ve köprüleri yenilenecek
Başkent'te yol ve asfalt çalışmalarıyla üst geçit ve köprülerde yenileme çalışmaları yapılacak.
Ankara'da yapılacak yeni çalışmalarında ilk etapta 13 köprüde genleşme derzi tadilatları gerçekleştirilecek.
Şaşmaz Bulvarı Sanayi Girişi Köprüsü'nde başlayan ve 9 gün sürecek genleşme derzi tadilatı nedeniyle köprü, tek taraflı araç trafiğine kapatıldı.
Tadilat yapılacak yerler Büyükşehir Belediyesi'nin hesaplarından duyuruldu
Vatandaşların mağdur olmaması için önceden sosyal medya hesapları üzerinden çalışma duyurusu yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, kısa süre içinde 12 köprüde daha genleşme derzi tadilatlarına başlayacak.
Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığınca genleşme derzi tadilatı yapılacak köprüler şunlar:
"Çankaya İmrahor Köprüsü, Milli İrade Köprüsü (Söğütözü), Eskişehir Yolu Ümitköy Köprüsü, Ümitköy Meksika Caddesi Köprüsü, Yenimahalle Farabi Köprüsü, Yenimahalle İbni Sina Köprüsü, Yenimahalle Yunus Emre Köprüsü, Ankara Bulvarı Tigem Önü Araç Üst Geçidi, Dışkapı Köprüsü, İvedik Seyran Dönüşü Köprüsü ve Kayaş Çevre Yolu Bağlantısı Köprüsü ile Mithat Paşa Köprüsü."