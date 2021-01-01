31 Aralık 2020'de yeni yıl tedbirlerine ilişkin kent genelinde yapılan çalışmalar kapsamında 95 bin 456 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 319 şahıs ile 143 yoklama kaçağı yakalandı.

Denetimlerde, 36 umuma açık iş yeri ve 95 ikametin kontrol edildi, 14 iş yeri ve 2 villa ile 162 şahsa idari işlem yapılarak, 357 bin 577 TL para cezası uygulandı.

36 araç trafikten men edildi

Denetimlerde, bir yat ve teknedeki 6 şahsa idari işlem yapıldı, 19 bin 198 araç ve motosiklet kontrol edildi, 1022 araç ve motosiklete işlem yapıldı, 36 araç trafikten men edildi ve 287 bin 4 TL para cezası uygulandı.

Çalışmalar kapsamında, 2 bin 88 adres denetlendiği, 7 tesis ve 13 şahsa yapılan işlemlerde 40 bin 950 TL para cezası kesildi, 25 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 105 adet fişek, 9 kilo 378 gram uyuşturucu madde, 1962 adet uyuşturucu hap, 1400 litre kaçak alkol, 190 paket kaçak sigara, 19 bin dolar sahte para ele geçirildi.