Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüsü yendi, şehit oğlunun mezarına gitti
[Fotoğraf: AA]
Samsun'da koronavirüse yakalanan 85 yaşındaki şehit annesi Bedriye Hamlı, 15 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Hamlı, iyileşir iyileşmez şehit oğlunun mezarını ziyaret etti.
Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı, yüksek ateş, öksürük ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu.
COVID-19 testi pozitif çıkan Hamlı, evinde izolasyona alınırken, tedavisi başlatıldı. 15 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuşan şehit annesi, iyileştikten sonra oğlunun mezarına gitti.
Evladının 28 yıldır acısını yaşadığını belirten Hamlı, "Geçirdiğim koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle şehit oğlumdan bir süre uzak kaldım. İyileştikten sonra mezarı başına gelerek dua ettim" dedi.
Hamlı, "Halkımızdan rica ediyorum, herkes kurallara uysun. Evde kalması gerekenler ise evde kalmaya özen göstersin" uyarısında bulundu.
Etiketler: Koronavirüs
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