Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucuyu otomobilin koltuğuna yaptıkları bölmeye gizlediler
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da bir otomobilin koltuğuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde şüphe üzerine durdurduğu otomobilde, arka koltuğa gizlenmiş bir bölme buldu.
Koltuktaki gizli bölmeden 51 gram uyuşturucu madde, 100 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 415 lira ele geçirdi.
Otomobilde bulunan şüpheliler, gözaltına alındı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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