Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Tırın dorsesinden 13 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Çalışmak için Mersin’den Kayseri'ye gitmek isteyen Suriyeli 13 düzensiz göçmen, otobüs parası vermemek için gizlice girdikleri tırın dorsesinde yakalandı.
Tır şoförü Mehmet A., Adana'nın Pozantı ilçesindeki bir dinlenme tesisinde mola verince, dorsede birilerinin olduğunu fark edip, polisi aradı.
Sürücü, göçmenlerin çıkmasını engellemek için dorseyi kilitledi ancak göçmenler brandayı keserek, kaçmaya çalıştı.
Gelen polis ekipleri göçmenleri gözaltına aldı. Çalışma ve seyahat izinleri olduğu belirlenen göçmenler, sürücünün şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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