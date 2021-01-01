Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'ne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü, turunçgilde yeni çeşitler geliştirmek için projelerini sürdürüyor.

Enstitünün Müdürü Cengiz Türkay, mandalinalardan birisi az çekirdekli olmak üzere 2 yeni çeşit için çalışma yaptıklarını belirtti.

“Dünya turunçgil sektörüne yeni çeşitler sunmuş olacağız”

Türkay, mart ayının sonuna kadar özelliklerini kaybetmeden ağaç üzerinde kalabilen geççi çeşit ile az çekirdekli mandalina çeşidinin en kısa sürede Tarım ve Orman Bakanlığı'na tescil ettirileceğini söyledi.

“Hedefimiz hiç çekirdek olmamasıdır”

Türkay, dünyada çekirdeksiz mandalina tüketimine ilginin arttığını vurgulayarak, ”Klemantin ya da Minola çeşitlerinde ortalama 7-9 çekirdek var. Bizim yaptığımız ıslah çalışmasında bu rakamı üçe kadar düşürdük. Hedefimiz hiç çekirdek olmamasıdır. Bu çeşidimizin özelliği, dünya pazarlarında önemli bir avantaj sağlayacak olmasıdır. Islah çalışmamızın ardından tescil çalışması sonrası üreticilerin hizmetine sunulacaktır" dedi.