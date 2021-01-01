Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da zehir taciri 5 kişiye tutuklama
Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı. 37 kişi hakkında da "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
37 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı
Gözaltına alınan 9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında 37 kişi hakkında ise "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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