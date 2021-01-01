Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kumar oynayanlara suçüstü: 32 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 10 kişiye 32 bin 50 lira para cezası uygulandı.
Ekipler, Güneşli Mahallesi'nde bir pasaj ve iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine söz konusu adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 10 kişiye "sosyal mesafe kuralını ihlal etmek" ve "kumar oynamak" suçundan toplam 32 bin 50 lira ceza kesildi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sosyal Mesafe
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