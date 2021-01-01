Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 15:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te 260 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan bir araçta 260 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.
GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ve gümrük personeli, Türkiye'ye giriş yapmak için gümrük sahasına gelen bir araçta şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada, aracın farklı bölümlerine gizlenmiş gümrük kaçağı 260 paket sigara bulundu.
Gözaltına alınan sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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