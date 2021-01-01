Antalya’da sokağa çıkma kısıtlamaları sona eren yabancı turistler, dünyaca ünlü sahile gelip yeni yılın ilk gününü denize girerek geçirdi, güneşin tadını çıkardı.

İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında 81 ile gönderdiği 4 günlük yılbaşı kısıtlama genelgesi sonrası Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi, Antalya da yeni yılın ilk gününe sakin girdi.

Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Antalya İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla turistler de dahil olmak üzere dün akşam saat 21.00 ile bu sabah saat 10.00 saatleri arasında Konyaaltı sahilinin de aralarında bulunduğu bazı alanlara girme yasağının sona ermesiyle birlikte turistler soluğu sahilde aldı.

Genel kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler sahilin tadını çıkardı. Sahilde bazı turistler güneşlenirken, bazıları da denize girip deniz keyfi yaptı. Bol bol fotoğraf çeken turistler yürüyüş de yaptı.