Koronavirüsten olumsuz etkilenen şehirlerden biri olan Kahramanmaraş'ta vaka artışı ekim ve kasım aylarında zirveyi gördü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da artış gösteren 5 ilin arasında gösterdiği kentteki artış, Hayat Eve Sığar uygulamasındaki yoğunluk haritasına da yansıdı.

Hem vaka sayısı hem de vaka artış hızının zirve yaptığı şehirde hem filyasyon ekiplerinin çalışmaları hem de il genelinde uygulanan sıkı denetimlerle HES haritası da yeşile döndü. 1 Ocak 2021 itibariyla haritadaki kırmızı renk yok denecek kadar azaldı.

[Fotoğraf: DHA]

“Herkes kurallara uymaya devam etmeli”

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, vaka saylarındaki düşüş nedeniyle rehavete kapılmayıp herkesin tedbirlere uymaya devam etmesi gerektiğine dikkat çekti.

Pandemi sürecinde en fazla etkilenen şehirlerden birinin Kahramanmaraş olduğunu söyleyen Tiyekli, “Özellikle geçtiğimiz ekim ve kasım aylarında PCR pozitif vaka sayıları pik yaptı. O dönem de hastanelerimiz yoğunluk seviyesine ulaştı. O dönemde hastalığı geçirme oranı yüzde 27'ydi. Biz, şu anda bu rakamın yüzde 50'ye ulaştığına inanıyoruz. Yani Kahramanmaraş'ta her 2 kişiden 1'inin bu hastalığı geçirdiğini düşünüyoruz. Bu, yüksek bir oran” dedi.

“Bu hastalıktan kurtulmanın tek çaresi aşı olmak”

Koronavirüsle mücadelede bundan sonraki süreçte alınacak tedbirlerin önemli rol üstleneceğini kaydeden Tiyekli, aşının çok önemli olduğunun altını çizdi, “Tüm vatandaşlarımıza aşı olmalarını öneriyoruz. Bu hastalıktan kurtulmanın tek çaresi aşıdır. Vaka sayısının azalması kurtulduğumuz anlamına gelmiyor. Her an tekrar bir patlama olabilir" diye konuştu.



