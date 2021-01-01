Kusumlar köyündeki bir depoda uyuşturucu kullanan kişiler olduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu kullanan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.

Adreste yapılan aramada 30 gram esrar, 2 sentetik uyuşturucu hap, 2 şişe sahte içki ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

