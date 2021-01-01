Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 16:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'nın Simav ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Kusumlar köyündeki bir depoda uyuşturucu kullanan kişiler olduğu ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu kullanan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
Adreste yapılan aramada 30 gram esrar, 2 sentetik uyuşturucu hap, 2 şişe sahte içki ve bir ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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