Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa’da iş insanının villası aynı gün 2 kez soyuldu
Şanlıurfa’da iş insanı Abdulkadir Badıllı’ya ait villa, aynı gün içinde iki kez yüzleri maskeli 2 kişi tarafından soyuldu. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde iş insanı Abdulkadir Badıllı'ya ait villada aynı gün içerisinde farklı saatlerde hırsızlık olayı yaşandı.
Hırsızlar, evdeki cep telefonu ile değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.
Villaya gelen Badıllı, hırsızlık olayını fark edince durumu polise haber verdi.
Hırsızlık anları kamerada
Bu arada, hırsızlık olayı villanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, yüzü maskeli iki kişinin farklı saatlerde bahçe duvarından villanın bahçesine atlamaları, evin kapısını açmak için uğraşmaları ve bir hırsızın elinde malzemelerle çıkması yer alıyor.
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Hırsızlık
Sıradaki Haber
Mantar ararken kayboldu tavuk çiftliğinde bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz