Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Güllübağ Mahallesi'nde iş insanı Abdulkadir Badıllı'ya ait villada aynı gün içerisinde farklı saatlerde hırsızlık olayı yaşandı.

Hırsızlar, evdeki cep telefonu ile değerli eşyaları alarak kayıplara karıştı.

Villaya gelen Badıllı, hırsızlık olayını fark edince durumu polise haber verdi.

Hırsızlık anları kamerada

Bu arada, hırsızlık olayı villanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, yüzü maskeli iki kişinin farklı saatlerde bahçe duvarından villanın bahçesine atlamaları, evin kapısını açmak için uğraşmaları ve bir hırsızın elinde malzemelerle çıkması yer alıyor.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.