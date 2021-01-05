İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Selahattin Aydemir, 2013 model otomobilini satmak için bir internet sitesine ilan verdi. Bir süre sonra o ilana Ankara'da yaşadığını söyleyen E.Ş. cevap verdi. Aydemir, 85 bin TL karşılığında anlaştığı E.Ş’ye otomobilini teslim etmek için İstanbul'dan Ankara'ya gitti.

Etimesgut ilçesinde E.Ş. ve arkadaşı A. ile buluşan Aydemir, E.Ş.'nin verdiği paranın eksik olduğunu fark etti. Bunun üzerine E.Ş. eksik parayı getireceğini hem de otomobili ekspertize götüreceğini söyleyerek, Aydemir’e arkadaşı A. ile bir yerde beklemelerini söyledi.

Aracını E.Ş.’ye veren ve A. ile E.Ş.’nin beraber geldikleri araçta beklemeye başlayan Aydemir, büfeye ve ATM'ye gideceğini söyleyerek araçtan indi. Bir süre yürüdükten sonra arkasına bakan Aydemir, A.'nın araçla birlikte gittiğini gördü. Dolandırıldığını anlayan Aydemir, karakola giderek şikâyette bulundu.