İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater'in ziyaretini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Görev süresi dolan İngiltere Başkonsolosu Sayın Judith Slater, veda ziyaretinde bulundular. Kendisine sağlık ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Görev süresi dolan İngiltere Başkonsolosu sayın Judith Slater @JudithSlater_UK veda ziyaretinde bulundular.



Kendisine sağlık ve başarılar diliyorum. pic.twitter.com/gUtPtws4U3 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2020