Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
İngiltere Başkonsolosu Slater'den Vali Yerlikaya'ya veda ziyareti
[Fotoğraf: AA]
Görev süresi dolan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya veda ziyareti gerçekleştirdi.
İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater'in ziyaretini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Görev süresi dolan İngiltere Başkonsolosu Sayın Judith Slater, veda ziyaretinde bulundular. Kendisine sağlık ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Görev süresi dolan İngiltere Başkonsolosu sayın Judith Slater @JudithSlater_UK veda ziyaretinde bulundular.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 19, 2020
Kendisine sağlık ve başarılar diliyorum. pic.twitter.com/gUtPtws4U3
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