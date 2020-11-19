Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6'sı asker 8 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 6'sı askeri personel, 8 kişi hastaneye kaldırıldı.
Askeri personel taşıyan asker F.A. yönetimindeki servis minibüsü, Askeri Hastane Caddesi ile İğdelidere Caddesi Kavşağı'nda, R.M.A. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüsteki 5 askeri personel ve otomobilde bulunan bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçlar, yapılan incelemenin ardından olay yerinden kaldırıldı.
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