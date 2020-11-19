Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 20:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 34 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 34 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Madra Çayı açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirtilen bottaki 34 kişi kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: Sahil Güvenlik
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