"Gürültü yapmayın, uyuyamıyorum" mesajına sinirlendi, komşusunu darbetti. Beyzbol sopasıyla komşusunu yaralayan baba ve iki oğluna hapis cezası verildi.

Olay 1 sene önce yaşanmıştı. Baba Ali Ş, mesajla uyaran komşuya önce küfür etti. Sonra iki oğluyla komşusunun kapısına dayandı. Komşu İskender Karaduman'ın zorla evine giren baba ve 2 oğlu Karaduman ve eşine beyzbol sopasıyla saldırdı.

İstanbul Bakırköy'de görülen davada mahkeme kararı açıkladı. Sanık baba ve iki oğluna "gece vakti konut dokulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme sonrası açıklama yapan Karaduman, "Biz gerçekten çok kötü günler atlattık. Eşim psikolojik tedavi gördü, hala ilaç kullanmaya devam ediyor. Çok zor bir süreç atlattık." dedi.