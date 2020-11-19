Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 19:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
'Gürültü yapmayın' mesajı atan komşusunu darbeden baba ve 2 oğluna hapis
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Bakırköy'de alt komşusuna "gürültü yapmayın" mesajı atan kişi, beyzbol sopasıyla darbedilmişti. Yargıya taşınan olayda, sanık baba ve iki oğluna "gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
"Gürültü yapmayın, uyuyamıyorum" mesajına sinirlendi, komşusunu darbetti. Beyzbol sopasıyla komşusunu yaralayan baba ve iki oğluna hapis cezası verildi.
Olay 1 sene önce yaşanmıştı. Baba Ali Ş, mesajla uyaran komşuya önce küfür etti. Sonra iki oğluyla komşusunun kapısına dayandı. Komşu İskender Karaduman'ın zorla evine giren baba ve 2 oğlu Karaduman ve eşine beyzbol sopasıyla saldırdı.
İstanbul Bakırköy'de görülen davada mahkeme kararı açıkladı. Sanık baba ve iki oğluna "gece vakti konut dokulmazlığını ihlal" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.
Mahkeme sonrası açıklama yapan Karaduman, "Biz gerçekten çok kötü günler atlattık. Eşim psikolojik tedavi gördü, hala ilaç kullanmaya devam ediyor. Çok zor bir süreç atlattık." dedi.
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