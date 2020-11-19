Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde etkili olan Iota Kasırgası'nın, Nikaragua, Honduras, El Salvador, Panama, Kolombiya, Kosta Rika ve Belize'de can kaybı ile maddi hasara yol açtığının üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, "Dost bölge ülkelerine ve halklarına geçmiş olsun dileklerimizi ve taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadesine yer verildi.