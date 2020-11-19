Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 18:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da COVID-19 tedbirlerine uymayan 51 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymayan 51 kişiye, toplam 60 bin 750 lira para cezası uygulandı.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 12-18 Kasım tarihleri arasında maske takmayan 29, sosyal mesafe kurallarına uymayan 5, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 7 kişi ve sigara yasağına uymayan 10 kişi olmak üzere toplamda 51 kişiye 60 bin 750 lira idari para cezası uygulandığı açıklandı.
Karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 4 kişi hakkında adli işlem yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulduğunun aktarıldığı açıklamada, diğer kişiler hakkında da adli işlem sürecinin devam ettiği ifade edildi.
Açıklamada, 11 kişinin de karantina ve izolasyon kuralına uymadığı için yurtlarda bulunduğu kaydedildi.
Etiketler: Koronavirüs
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