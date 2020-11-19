Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 18:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da meyve deposunda yangın: 10 ton mandalina zarar gördü
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki meyve deposunda çıkan yangında 10 ton mandalina zarar gördü.
İlçeye bağlı Mızraklı Mahallesi'ndeki meyve deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında depoda bulunan 10 ton mandalina zarar gördü.
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