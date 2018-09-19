İlkokul öğrencilerine oyunla iç içe beden eğitimi dersi

İlkokullardaki "Oyun ve fiziki etkinlikler" dersi, sınıf öğretmenleri tarafından veriliyor. Bu dersin oyun ve spor yoluyla öğrenme temelli olması ve ortaokullarda uygulanan dersle hem içerik hem de alanda oluşturduğu algı bakımından bütünlük göstermesi dolayısıyla adı "Beden Eğitimi ve Oyun" olarak değiştirildi.

Bu doğrultuda adı geçen derste uygulanacak öğretim programının adı "Beden eğitimi ve oyun dersi öğretim programı", öğretim materyallerinin adları ise "Oyun oynuyorum derleme kitapçığı" ve "Beden eğitimi ve oyun dersi etkinlik kılavuzu" şeklinde değiştirildi.

Bu ders, sınıf öğretmenleri tarafından öğretim programı doğrultusunda aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.

Kılavuz kitapları hazır

2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren ilkokullarda uygulanmaya başlanan "Oyun ve fiziki etkinlikler" dersi, ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda haftada 5'er ders saati, 4. sınıflarda ise haftada 2 ders saati olmak üzere okutuluyor.

"Oyun ve fiziki etkinlikler" dersiyle öğrencilerin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejilerinin yanı sıra bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmaları amaçlanıyor.

Bu bağlamda, haftalık ders çizelgesinde yer alan ve müfredatı güncellenen bu ders, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulanmaya başlanacak.

"Hareket yetkinliği” ve "aktif ve sağlıklı yaşam" olmak üzere iki ana öğrenme alanı üzerinde yapılandırılan derste, "hareket yetkinliği" öğrenme alanındaki kazanımlar "hareket becerileri", "hareket kavramları ve ilkeleri" ve "hareket stratejileri/taktikleri"; "aktif ve sağlıklı yaşam" öğrenme alanındaki kazanımlar ise "düzenli fiziksel etkinlik", "fiziksel etkinlik kavramları, ilkeleri ve ilgili yaşam becerileri" ve "kültürel birikimlerimiz ve değerlerimiz" boyutları altında sıralandı.

Dersin etkili ve verimli bir şekilde işlenebilmesini sağlamak amacıyla öğretim programıyla uyumlu olarak "fiziksel etkinlik kartları (sarı kartlar)", "oyun oynuyorum" derleme kitapçığı ve öğretmenlere dersi işlerken rehberlik etmesi amacıyla kılavuz kitap hazırlandı.

Kaynak: AA