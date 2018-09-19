Diyarbakır çiftçisine belediyeden sulama kanalı desteği

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çermik ilçesinde 10 bin dönüm araziyi suyla buluşturuyor.

Çermik'e bağlı Bademli, Kartaltaşı, Petekkaya, Bayraklı, Değirmenli, Balıksırtı, Yayıklı, Derezor, Zorbekir ve Dalpek köylerinde yaşayan ve su ihtiyaçlarını Sinek Çayı'ndan su motoru ile temin eden çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi'nden sulama kanalı talep etti.

Belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında Sinek Çayı üzerine 45 metre uzunluğunda bent, çayın sağ ve sol tarafında biri 10 bin, diğeri 10 bin 500 metre uzunluğunda sulama kanalları inşa ediliyor. Öte yandan kanalların üst kotunda kalan arazinin sulanması için 4 bin 900 metre kapalı sistem oluşturuluyor.

Geçen yıl başlanan, yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlanan ve bu yıl tamamlanması planlanan projeyle Çermik ilçesindeki 10 köyde 10 bin dekar arazinin suya kavuşması, 3 bin çiftçinin bu hizmetten ücretsiz faydalanması hedefleniyor.

Yöre çiftçisi, projenin tamamlanmasını heyecanla bekliyor. Bu yıl suya kavuşan yaklaşık 400 dönüm arazide üretim yapanlar ise büyük mutluluk yaşıyor.

"Hedefimiz tarım sektörünün ayakta kalması"

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürü Feyzi Fidan, sadece kent merkezine değil kırsal kesime de hizmet götürdüklerini belirterek insanın yaşadığı her noktanın sorumluluk alanları olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda Çermik'te 25 bin 400 metrelik bir sistem oluşturmak için yürüttükleri çalışmanın hızla devam ettiğini ifade ederek proje tamamlandığında sulama kanallarından 10 köyün istifade edeceğini, yaklaşık 3 bin çiftçinin sudan faydalanacağını aktardı.

Fidan, belediye olarak tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik de çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Hedefimiz tarım sektörünün ayakta kalması ve tarımın devam etmesi. Tarımla uğraşacak vatandaşınız olmazsa bu konuda dışa bağımlı olursunuz. Çiftçilerimize bu destekleri veriyoruz. Tarımsal alanları sürdürülebilir ve artırılabilir duruma getirme hedefindeyiz. Toprağı suyla buluşturduğunuz zaman üretim gelir, üretim refahı getirir. Kırsal kesimde yaşayan insanımızın refah düzeyini artırarak şehre göçün önüne geçmek istiyoruz. Çiftçinin yaşadığı yerde doyabilmesinin imkanlarını en üst seviyeye çıkarabilmek amacıyla hizmet ediyoruz."

"Su geldiğinde burası cennet gibi olacak"

Bademli Köyü Muhtar Vekili Mehmet Topkaya, daha önce kendi imkanlarıyla tarlaları sulamaya çalıştıklarını, bunun maliyetinin ise yüksek olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Daha önce bir kısım tarlada buğday ekiyorduk, bazısı boş kalıyordu. Bundan sonra bu tarlalarda pamuk, patlıcan, biber yetiştirilecek. Toprak verimli, su geldiğinde burası cennet gibi olacak. Şimdi su kendiliğinden gelecek, kanal bittikten sonra tarlamızı bedava sulayacağız. Buğday yerine pamuk ekeceğiz. Kazancımız 5 kat artacak."

Gelecek yıl damla ve yağmurlama şekilde sulama da yapabileceklerini anlatan Topkaya, kendilerine bu imkanı sunan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'ya teşekkür etti.

"Daha fazla kazanacağım"

Petekkaya Köyü'nde çiftçilik yapan Yılmaz Bayram, kendi imkanlarıyla açtıkları toprak kanaldan su çektiklerini şimdi ise kendileri için su kanalı yapıldığını dile getirdi.

Artık her türlü sebzeyi yetiştirebileceklerine dikkati çeken Bayram, şunları kaydetti:

"Tarlama daha önce buğday ekiyordum, şimdi patlıcan, yonca, karpuz ekiyorum. Burada her şey yetişiyor, her şey ekilebilir. Eskiden devamlı su yoktu şimdi devamlı su var. Kuru tarladan bir şey kazanmıyorduk. Artık buğday bile eksem suladığım için daha fazla kazanacağım."

Kaynak: AA