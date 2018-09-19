6 kız çocuğa cinsel istismara 23 yıl hapis

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık A.S. ile taraf avukatları hazır bulundu. Mağdur A.K. ise duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık A.S., suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini talep etti.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık A.S.'nin mağdur A.K'ye yönelik "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "şantaj" ve "ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın cezalarında indirim uygulamayan mahkeme heyeti, tutukluluk halinin de devamını kararlaştırdı.

Olayın geçmişi

Çocuk Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe Sokak'ta bulunan bir çiftlikte, yurttan kaçan ve yaşı küçük 6 kız çocuğunun silah tehdidiyle alıkonulduğu ve zorla cinsel istismara uğratılarak görüntülerinin kaydedildiği tespit edilmişti.

Çalışmalar sonucu 21 Şubat'ta 3 ayrı adrese gerçekleştirilen operasyonda bahse konu olayları gerçekleştirdiği tespit edilen A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R. (26) yakalanmış, operasyon düzenlenen adreslerden birinde kayıp olarak aranan bir kız çocuğu da kurtarılmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S. tutuklanırken, Afgan uyruklu S.R. ise serbest bırakılmıştı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şüpheli A.S.'nin 4 mağdura yönelik "çocuğun cinsel istismarı", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "şantaj", "silahla tehdit" , "reşit olmayanla cinsel ilişki" ve "ruhsatsız silah, mermi ve muşta taşımak ve bulundurmak" suçlarından 24 yıldan 62 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA