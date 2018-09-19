  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.304
    EURO 7.382
  • BIST 95290.8
    ALTIN 243.538
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Abdülhakim Ayhan'ın da içerisinde bulunduğu makam aracı olarak kullanılan zırhlı cipe, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanına silahlı saldırı

Akçakale ilçe merkezinde meydana gelen olayda Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Abdülhakim Ayhan'ın makam aracı olarak kullandığı zırhlı cipe, hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı.

Saldırıda ölen, yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

Ayhan saldırı sonrası belediyeye geçti.

Özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Abdülhakim Ayhan'ın makam aracına 20 Ekim 2015 tarihinde, Şanlıurfa kent merkezinde taşlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralan olmamış, araçta hasar oluşmuştu.

Kaynak: DHA

Etiketler: şanlıurfa, akçakale, AK Parti Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, saldırı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER