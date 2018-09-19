Şanlıurfa Akçakale Belediye Başkanı'na silahlı saldırı

Akçakale ilçe merkezinde meydana gelen olayda Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Abdülhakim Ayhan'ın makam aracı olarak kullandığı zırhlı cipe, hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı.

Saldırıda ölen, yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu.

Ayhan saldırı sonrası belediyeye geçti.

Özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akçakale Belediye Başkanı AK Parti'li Abdülhakim Ayhan'ın makam aracına 20 Ekim 2015 tarihinde, Şanlıurfa kent merkezinde taşlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralan olmamış, araçta hasar oluşmuştu.

Kaynak: DHA