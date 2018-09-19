İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da gerçekleştirilen PKK/KCK operasyonunda araç yakan ve molotof kokteyli atan 14 kişi gözaltına alındı.
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