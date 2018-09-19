FETÖ sanığı eski savcıya 12 yıl hapis cezası

İzmir 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mehmet Kaya ve avukatı hazır bulundu.

Suçlamaları kabul etmedi

İddia makamı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen sanık hakkında elde edilen deliller ve tanık ifadelerinin de dikkate alınarak Kaya'nın "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Sanık Kaya, ByLock'un dijital bir delil olduğunu, bu delilin adli süreçte kullanılması için muhakkak adli bir karar bulunması gerektiğini savunarak, kullandığı iddia edilen ByLock'ta giden gelen mesajın e-posta'sının olmadığını öne sürdü.

ByLock'ta sesli arama yapıldığı görülen Z.A.'yı tanımadığını iddia eden Kaya, daha önce Hakkari ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunduğu sırada terörle mücadele ettiğini, bu sırada birilerinin suç işleyip kendisine mal edilmesinden üzüntü ve pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Kaya, Yargıçlar ve Savcılar Birliği'ne (YARSAV) üyeliğinin gerçek ve samimi bir üyelik olduğunu, devlete ihanet içerisinde olmadığını savundu.

2014'teki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyeliği seçimine aday olarak girdiğini de beyan eden Kaya, tutuklu bulunduğu sürenin 24 ayını hücrede geçirdiğini, yüksek tansiyon hastası olduğunu, psikiyatri ilaçları kullandığını, bel fıtığı hastalığının devam ettiğini söyleyerek tahliyesini istedi.

Hapis cezası yarı oranda yükseltildi

Mahkeme heyeti, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olduğu kanaatine varılan sanığın suç tarihi ve öncesinde cumhuriyet savcısı ve cumhuriyet başsavcılığı olarak adli teşkilat içerisinde uzun süre görev yapmış olmasına rağmen örgüt üyeliği suçunu işleyerek adalete güvenin sarsılmasına neden olduğu gerekçesiyle Kaya'ya verdiği 8 yıl hapis cezasını yarı oranında artırarak 12 yıla yükseltti ve cezada herhangi bir indirime gitmedi.

Kaya'nın tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen cumhuriyet savcısı Mehmet Kaya'nın emniyet mensuplarınca gözaltına alınmasının ardından hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Daha önce Hakkari ve Van Cumhuriyet Başsavcılığı görevinde bulunan Kaya'nın, 2014'teki HSYK üyeliği seçimlerinde örgütün desteğini alarak aday gösterildiği iddia edilmişti.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede, Kaya hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçlamasıyla dava açmıştı.

Kaynak: AA