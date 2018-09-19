Ordu'da ceviz büyüklüğündeki dolu yüzlerce eve zarar verdi

Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Aybastı ilçesinde 14 Eylül Cuma akşamı yağan dolu sonucu 13 mahallede çok sayıda konut ve aracın zarar gördüğü belirtildi.

Ceviz büyüklüğündeki dolu neticesinde birçok evin çatı kaplamalarının delindiğine işaret edilen açıklamada, dolu sonrası Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Aybastı Belediyesi'nde görev yapan teknik personelden oluşan bir komisyon oluşturulduğu kaydedildi.

Zarar tespit çalışmaları 3 gün sürdü

Komisyonun Aybastı ilçesinde 3 gün boyunca zarar tespit çalışmalarını sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, yapılan çalışmalar neticesinde 13 mahallede 809 konutun çatısının zarar gördüğünün tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, araçlarla ilgili zarar tespit çalışmalarının Aybastı Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA