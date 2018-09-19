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Van'da terör operasyonu

Van Özalp'te yapılan terör operasyonunda arazide gömülü silah ve mühimmat bulundu.

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Vanda terör operasyonu

Van Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, duyarlı vatandaşların, arazide silah ve mühimmat olduğu yönündeki ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Altınboğa Mahallesi kırsalında toprağa gömülü bir AK-47 piyade tüfeği, Sten marka makineli tabanca, AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 13 AK-47 piyade tüfeği fişeği bulundu.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

Etiketler: terör operasyonu, özalp, Van
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