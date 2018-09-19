Down sendromlu Tuğçe'ye uçakta doğum günü sürprizi

13 Ağustos'ta İsviçre'nin Zürih kentinden Atatürk Havalimanı'na yapılan seferde bir kadın yolcunun kabin ekibine down sendromlu kızının yolculuk sırasında korkması nedeniyle başka bir koltuğa oturduğunu aktararak, yardım istedi.

Rahatsızlanan gençle ilgilenen kabin ekipleri Tuğçe'nin doğum günü olduğunu öğrenince harekete geçti. Down sendromlu Tuğçe'ye yaş günü kutlaması yapan ekipler, yolculardan da alkış aldı.

Uçakta ikram malzemelerinden pasta yaptılar

THY Kabin Memuru Büşra Güzelses, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, down sendromlu genç için annesinden gelen talep üzerine yanlarına gittiklerini söyledi. Güzelses, ekip olarak yolcuya yardım etmek için ellerinden geleni yaptıklarını ifade ederek, "Onu yerinden kaldıramadık ama olabildiğince mutlu etmeye çalıştık. Ona oyuncak verdik. Sonuçta koltuktan kalkmasa da çok mutlu oldu" diye konuştu.

Yardım ettikleri yolcunun 19 yaşına girdiğini annesinden öğrenmelerinin ardından sürpriz bir doğum günü organize ettiklerini belirten Güzelses, uçaktaki ikram malzemelerini kullanarak doğum günü pastası hazırladıklarını aktardı.

"Gerçekten çok güzel anlardı"

Güzelses, hazırladıkları pastayı Tuğçe'nin bulunduğu koltuğa götürdüklerini, uçaktaki diğer yolcularla "İyi ki doğdun Tuğçe" diye doğum günü şarkısı söylediklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Yolcularımızın geneli de Türk'tü. Herkes alkışlamaya başladı. Bizim bütün yolcularımız özel ama o yolcularımızın ekstra bir ilgiye ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum. Ailesinin de beklentisi bu yöndeydi. Bunu beklemeseler de eminim ki THY ekibi olarak onlara ekstra bir ilgi gösterirdik. Doğum günü olmasaydı biz Tuğçe'ye ve onun gibi yolcularımıza yardım ediyor olurduk. Sürekli Tuğçe'nin yanına gittik. 20 dakika kadar yerinde zıplayarak, kahkahalar attı. Gerçekten çok güzel anlardı."

"Tüm yolcularımız da çok mutlu oldu"

Kabin amiri Bahadır Özer ise ekip arkadaşlarının kendisine uçaktaki özel yolcuyla ilgili bilgi verdiğini, bunun ardından ailesinin de iznini alarak, doğum günü kutlaması yapılabileceğini belirttiği aktardı.

Tuğçe için çok güzel bir kutlama yaptıklarını, bundan dolayı çok duygulandığını kaydeden Özer, "Tüm yolcularımız da çok mutlu oldu. Böyle uçuşlar arada başımıza geliyor. Geçmiş yıllarda Batman'a gitmeden körükte doğum yaptırmıştım. Bu da başka bir deneyimdi" dedi.

Kaynak: AA