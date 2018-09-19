"Polis süsü" vererek 20 ton molibden çaldılar

Hollanda'ya gitmek üzere Ermenistan'dan yola çıkan molibden yüklü kamyonu takibe alan kişiler, çakarlı otomobille kendilerine polis süsü vererek aracı Gebze ilçesinde durdurdu.

Şoförü darbeden şüpheliler, kamyona binerek kaçtı.

İhbar üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Ekipler, çalınan 5 milyon lira değerindeki madenin 3 kamyona yüklendiğini tespit etti. Kamyonlardan birini Körfez ilçesinde, diğer ikisini ise İstanbul'da bulan ekipler, biri yabancı uyruklu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA