  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.384
    EURO 7.452
  • BIST 94886.87
    ALTIN 246.539
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Beykoz'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul Beykoz'da düzenlenen hava destekli operasyonda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla 8 kişi yakalandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Beykozda uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Beykoz'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen 11 adrese sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bu kişilerin ev ve bahçelerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda esrar ve sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve çeşitli çaplarda ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı helikopterle destek verilen operasyon kapsamındaki aramalarda polis köpekleri de kullanıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER