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Adana'da orman yangını

Adana Kozan'da çıkan ve kısmen kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Adanada orman yangını

Adana Kozan Sıralif mevkisinde belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine itfaiye ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Kozan Orman İşletme Müdürü Veysel Önen, Sırelif mevkisinde çıkan yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

"Kısa sürede yangını tamamen kontrol altına alacağız. Soğutma işlemlerimiz devam edecek. 32 arazöz, su tankımız, üç adet dozerimiz, iki adet greyderimiz yangına müdahale ediyor."

Yangının çıktığı ormanlık alanda 150 arı kovanı bulunan İsmail Büyüköztürk ise arılarını alevden etkilenmemeleri için tek tek uzaklaştırmaya çalıştı.

ismail Büyüköztürk, yangından kovanlarının zarar görmediğini ancak arılarının dumandan etkilenmiş olabileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, orman yangını, kozan, Adana
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