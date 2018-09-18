Giresun'da Mehmetçik adım adım teröristlerin peşinde

Giresun kırsalında teröristleri bulmak için çember genişletildi. Yaylacılar dönerken evlerindeki gıdaları yanlarına aldı. Kaçan 6 teröristi bulmak için operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Bölücü terör örgütünün Karadeniz yapılanmasına yönelik güvenlik güçleri operasyonlarını aralıksız devam ediyor.

Üst üste ağır darbeler alan terör örgütü bölgeden çıkış yolu arıyor.

Her taşın altına, her ağacın arkasına bakılıyor. Haftalardır devam eden operasyonda güvenlik güçleri ormanlık arazide adım adım ilerliyor.

Operasyon hem karadan hem de havadan devam ediyor. Sis olmayan havada helikopterler bölgeyi tarıyor.

Geniş çaplı yürütülen operasyonda gece görüş özelliğine sahip dronlarda kullanılıyor. Yağmur ve sis engeline rağmen askerler araziyi bir an olsun boş bırakmıyor.

Evlerde gıda maddesi bırakılmıyor

Havaların soğuması ile yaylalardan dönüşler de başladı. Aç kalan ve köşeye sıkışan teröristlerin yiyecek bulmaması için operasyonlar hız kazandı.

Güvenlik güçlerinin yaylacılara evlerinde yiyecek bırakmamaları konusunda yaptığı uyarılar bölge halkı tarafından destekleniyor. Yaylacılar evlerini boşaltarak şehre iniyor.

Bölgede olduğu tespit edilen 6 teröristi bulmak için operasyonlar aralıksız devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber