  • 19 EYLÜL 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • DOLAR 6.304
    EURO 7.382
  • BIST 95290.8
    ALTIN 243.538
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Siirt'te terör örgütü PKK'ya operasyon

Siirt'te terör örgütü PKK'ya operasyon

Siirt Pervari'de, terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan bir mağarada yaklaşık 200 CD ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Siirtte terör örgütü PKKya operasyon

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde PKK'ya yönelik operasyonların devam ettiği belirtildi.

Operasyon kapsamında teröristlerin kullandığı bir mağara tespit edildiği bildirilen açıklamada, aramalarda kullanılamaz hale gelmiş yaşam malzemesi, yaklaşık 200 CD, not defteri, boş kalaşnikof şarjörü, çeşitli ebat ve miktarlarda pil ile tıbbi malzeme ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, CD'ler ile not defteri ve şarjörün incelenmek üzere muhafaza altına alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER