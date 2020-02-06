Haber Giriş: Kaynak: AA
İkna edilerek teslim olan 2 terörist aileleriyle buluşturuldu
Siirt'te, polis ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu 2 PKK'lı kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. PKK'lı kadınlar, aileleriyle buluşturuldu.
Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, "PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamak" için yapılan çalışmalar kapsamında, 2014-2015 yıllarından bu yana kırsal alanda silahlı faaliyet yürüttüğü bilgisi bulunan 2 kadın örgüt mensubunun teslim olması sağlandı.
Aileleriyle buluşturuldular
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gerekli adli işlemlere başlanırken, teslim olan 2 kişi aileleriyle de buluşturuldu.
İl Emniyet Müdürlüğünün terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmaları için ikna çalışmalarının kararlılıkla süreceği kaydedildi.
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