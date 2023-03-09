İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü (FETÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerde, Bylock kullanıcısı oldukları, örgütün bölge yapılanması içerisinde yönetici pozisyonunda bulundukları, Bankasya artıran hesaplarının bulunduğu, örgüt içerisinde askeri okullara öğrenci hazırlayan ve soruları dağıttığı şeklinde beyan bulunanlar, örgütsel iletişime uygun ankesör/büfe üzerinden irtibatı bulunanlar olmak üzere örgüt içerisinde faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul ve Ankara illerinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, aralarında kamu kurumlarından ihraç kişilerin de bulunduğu toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

Konu ile ilgili soruşturma işlemleri devam ediyor.