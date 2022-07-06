Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:04Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İki çocuk çaldıkları otomobille araçlara çarpa çarpa ilerledi
Sultangazi'de iki çocuk, park halindeki lüks otomobili buldukları yedek anahtarıyla çalıp park halindeki araçlara çarparak ilerledi. Çocuklar bir süre ilerledikten sonra otomobili terk edip yaya olarak kaçtı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.
İki çocuk, saat 18.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 2003 Sokak'ta park halinde olan otomobilin kilitlenmemiş olduğunu fark etti.
Kapıyı açıp otomobilin içini arayan çocuklar yedek anahtarını buldu. Yedek anahtarla lüks otomobili çalıştıran iki çocuk, park halindeki araçlara çarpa çarpa 50.Yıl Mahallesi'ne kadar ilerledi.
Bir süre daha ilerledikten sonra durdurdukları otomobilden inen çocuklar, yaya olarak uzaklaştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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