Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 14:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 askerin şehit edildiği eylemlere katılan DEAŞ'lı yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda iki askerin şehit edilmesi eyleminde yer aldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Kilis'te Jandarma ekipleri iki askerin şehit edilmesi olayında eyleme katıldığı iddia edilen İ.İ.'nin adresini belirledi.
Öncüpınar Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Şüphelinin Kilis'te Yavuzlu köyü sınır hattında, terör örgütü DEAŞ tarafından 1 Eylül 2015'te er Yusuf Eylem'in şehit edilmesi ve er Sefer Taş'ın ise örgüt tarafından alıkonulup El Bab'ta şehit edilmesi olayına karıştığı belirtildi.
Etiketler: Şehit DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele Kilis
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