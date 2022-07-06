Batı Karadeniz'de etkili olan sağanağın ardından etkili olan selin üzerinden 9 gün geçti.

Selin izleri ekiplerin hummalı çalışması sonucu silinmek üzere. Ancak sel nedeniyle denize ulaşan çamur etkisini hala sürdürüyor. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, Filyos Çayı’ndan gelen suların getirdiği çamur tabakası yayılmaya devam ediyor.

Karadeniz sahili, Bolu, Devrek, Çaycuma, Saltıkova ve Filyos üzerinden Karadeniz’e ulaşan Filyos Çayı’nın getirmiş olduğu atıklar nedeniyle kahverengiye dönmüş durumda.

Çok sayıda koy ve plajın bulunduğu bölgede vatandaşlara "bulaşıcı hastalıklara karşı denize girmeyin" uyarısı yapılıyor.

Bartın Valiliği, vatandaşların bir süre daha denize girmesini yasaklamış durumda.

Batı Karadeniz'de meydana gelen selden etkilenen Sinop'ta da sahillerin bir bölümü çöp ve ağaç parçalarıyla kaplanmıştı.

Haber: Yaşar Atilla Öksüz