Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 13:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 34 yaşındaki hasta hayatını kaybetti.
Suşehri ilçesi Çakırlı köyünde yaşayan N.K'ye kene yapıştı. Rahatsızlanan N.K, yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
KKKA hastalığı şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan N.K, yaşam mücadelesini kaybetti.
N.K'nin cenazesi toprağa verilmek üzere Çakırlı köyüne götürüldü.
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