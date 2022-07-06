Balıkesir'de Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden 3'ü salıverildi, 24'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Bu kişilerden ise 4'ü tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 16'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı öğrenildi.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alınmıştı

Balıkesir, Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Iğdır ve Tekirdağ'da 31 adrese yönelik 24 Haziran'da eş zamanlı operasyonda, FETÖ bünyesinde faaliyette bulundukları iddiasıyla 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ByLock kullanıcıları olduğu belirlenen zanlılar arasında öğretmen ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu, bazılarının ise örgütün gizli sorumlularından olduğu belirlendi.

Polisin devam eden çalışmalarında, 3 şüpheli daha yakalanmıştı.