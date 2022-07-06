İstanbul Pendik'te bir kişi cadde ortasında bir kadına şiddet uygulamaya başladı.

Çevredekiler olaya tepki gösterdi. Kadın, boş bir taksiye binip kaçmak istedi ancak saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi.

Aracın içinde kadına bir kez daha saldıran adama çevredekilerin tepkisi bu kez daha sert oldu.

Saldırgan vatandaşların müdahalesinin ardından caddeden uzaklaştı. O anlar yoldaki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.