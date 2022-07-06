Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 11:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kadına şiddete çevredekilerin tepkisi sert oldu
İstanbul'da cadde ortasında şiddet gören kadının yardımına çevredekiler koştu. Kadın bir taksiye binip kaçmak istedi ancak ona şiddet uygulayan kişi de peşinden aynı taksiye bindi. Saldırgana çevredekilerin müdahalesi sert oldu.
İstanbul Pendik'te bir kişi cadde ortasında bir kadına şiddet uygulamaya başladı.
Çevredekiler olaya tepki gösterdi. Kadın, boş bir taksiye binip kaçmak istedi ancak saldırgan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi.
Aracın içinde kadına bir kez daha saldıran adama çevredekilerin tepkisi bu kez daha sert oldu.
Saldırgan vatandaşların müdahalesinin ardından caddeden uzaklaştı. O anlar yoldaki bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Kadına Şiddet Kavga
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