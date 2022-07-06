Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile karayollarında ciddi bir hareketlilik yaşandığına dikkati çekti.

Kazaların yaklaşık yüzde 90'ının sürücü hatalarından kaynaklandığına işaret eden Yüzbaşıoğlu, "Bayram günlerinde trafik kazaları sonucu yaşanan ölümlerin 2-4 kat arttığını görüyoruz. Bir aileden birkaç kişinin hayatını kaybettiği, sakatlandığı hatta ne yazık ki ailelerin yok olduğu kazalar ortaya çıkıyor. Bu kötü tabloya yol açmamak için hepimizin üzerine düşen görevler var." ifadelerini kullandı.

Yüzbaşıoğlu, sürücü hatalarından kaynaklı trafik kazalarının, ölümlerin ve sakatlanmaların basit tedbirlerle önlenebileceğinin altını çizdi.

"Çocukların emniyet kemerlerini takması büyük önem taşıyor"

Bu kapsamda bayramda yola çıkacak kişilere uyarılarda bulunan Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Araçlarınızın bakımlarını yola çıkmadan önce kontrol edin. Araç içinde sürücü ve her yolcunun mutlaka emniyet kemeri takması gerekmektedir. Çocukların yaşına uygun yükseltme ve çocuk koltuğu ile seyahat etmesi ve bu şekilde emniyet kemerlerini takması da büyük önem taşıyor. Bir çok kazada emniyet kemerini takan ebeveyne bir şey olmazken emniyet kemeri takmamış çocuklarda ölümlerin veya ciddi sakatlıkların meydana geldiği unutulmamalı.

Çocuklar ön koltuklarda seyahat etmemelidir. Bazı anne ve babalar çocuklarını kucaklarına alarak ön koltukta yolculuk yapmaktadır. Emniyet kemeri takmayan bu çocuklar için kaza sırasında açılacak hava yastıkları, ciddi yaralanmalara veya ölümlere sebep olabilir."

Araç kullanırken "navigasyon" ayarı yapmayın

Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, ayrıca araç içinde sürücüleri rahatsız eden, dikkat dağıtıcı yüksek ses, müzik veya tartışmalardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Sürücülerin yolculuk esnasında cep telefonlarından sık sık navigasyon uygulamalarını kullandığına dikkati çeken Yüzbaşıoğlu, "Sürücülerin araç kullanırken aynı anda navigasyon ayarlarıyla ilgilenmesi ciddi dikkat dağınıklarına ve dolayısıyla kazalara sebep oluyor. Bu nedenle navigasyon ayarlarının araçtaki diğer yolcular veya aracın güvenli bir alana park edildikten sonra yapılması gerekiyor." diye konuştu.

"Sıcaklık artışı uykuya yol açabiliyor"

Yüzbaşıoğlu, asla alkollü araç kullanılmaması gerektiğini de hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıcaklık artışı ve güneş direksiyon başında ciddi bir uyku haline yol açabiliyor. Sürücülerin bu konuda dikkatli olması, 1-2 saniyelik uyku, dalgınlık halinde bile kazaların yaşanabileceği unutulmamalı. Sürücülerin uykusu geldiğini hissettiği an aracını uygun bir alana park ederek dinlenmesi bir çok kazayı engelleyecektir."