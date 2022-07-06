

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde vatandaşlar ağaçlarda gezen maymunu görünce durumu hemen Bağcılar Belediyesi ekiplerine haber verdi.

Ekipler maymunu indirebilmek için uzun uğraşlar verdi. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda maymunu uyuşturucu iğne ile bayılttı. Ağaçta bayılmış vaziyette duran maymun yere düşmesin diye mahalle sakinleri branda gerdi.

Maymun, Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürdü. Maymunun nereden geldiği bilinmiyor.

''Çok duygulandım''

Mahalle sakini Kibriye Özer, ''Dışardan bir maymun geldi. Direkt ağaca çıktı. Ağaçtan indirmeye çalıştık ama indiremedik, belediyeyi aradık. Belediye ekipleri geldi. Bayağı uğraştılar almak için, ancak sonunda alıp götürdüler. Ben de fotoğraf çektirdim. Çok duygulandım. Bayıldığı için üzüldüm ama en azından indirdik. Sevimli bir hayvandı'' dedi.

Maymunun çok sevimli olduğunu söyleyen Emine Sarıgül, ''Biz evden çıkar çıkmaz maymun gördük. Eşim peşinden koştu. İlerledik sonra maymun ağaca tırmandı. Daha sonra belediye ekiplerini aradık. Bayağı uzun süren uğraşlar sonunda düşürdüler. Biz de fotoğraf çekindik. Çok sevimliydi. Daha sonra alıp götürdüler'' diye konuştu.