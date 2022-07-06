Nihat Çelik, Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde değerlendirmelerde bulundu.

COVID-19 salgınına rağmen geçen yıl 2 milyon 800 bin civarında küçükbaş kurbanlık satıldığını belirten Çelik, "Bu sene 3 milyonun üzerinde küçükbaş kurbanlık satılmasını bekliyoruz. Yeteri kadar arz ve talep var." dedi.

Çelik, hayvan satış yerlerinin hijyen, hayvanların da kurbanlık şartlarına uygunluğunun memnuniyet verici olduğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Kurban, bir kulun seve seve canını, malını Allah yolunda feda edeceğinin bir nişanesidir. Kurban demek, et yemek, dağıtmak değildir. Şimdi vekalet yoluyla kurban diyorlar veya marketlerde satış yapıyorlar. Marketler bu konuda reklam yapıyorlar. Böyle bir kurban usulü yoktur. Kurban edilecek hayvanın eti başka bir hayvanın etiyle karıştırılmaz. Bir koç üçe orada bölünmez. Eti kesip, paketleyip, dolaplara koymak, bunu kurbanlık olarak satmak kurban vazifesini yerine getirmek değildir."

"Kurbanlıkların sağlıklı olması lazım"

Kurban edilecek hayvanların taşıması gereken özelliklere değinen Çelik, "Kurbanlıkların sağlıklı olması lazım. Dişleri, boynuzu, kulağı, gözü olması lazım. Eğer doğuştan eksikler varsa diş hariç bu kurban edilmeye engel değildir ama sonradan olmuşsa bunlar kurban edilmez. Alıcının kurbanı alırken kontrol etmesi gerekir." diye konuştu.

Kurbanlık satışlarının normal seviyede seyrettiğini belirten Çelik, satılamayan kurbanlıkların Et ve Süt Kurumu tarafından alınacağını anımsattı.

Çelik, kurbanlık hayvanını geri götürmek isteyen yetiştiricilere nakliye ücreti konusunda yardım edileceğini de sözlerine ekledi.