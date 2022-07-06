Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 şüpheliden 31'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

İş insanı Erdal A.'nın da aralarında olduğu diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.