Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarallar soruşturmasında 31 şüpheli adliyeye sevk edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 122 şüpheliden 31'i adliyeye sevk edildi.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma gibi birçok suça karıştığı belirlenen suç örgütü mensuplarına yönelik operasyonda yakalanan 122 şüpheliden 31'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.
İş insanı Erdal A.'nın da aralarında olduğu diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Etiketler: Suç Örgütü İstanbul
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