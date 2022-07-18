Bakırköy D-100 Karayolu'nun Aksaray istikametinde, dün saat 19.30 sıralarında Yeşilköy-Taksim seferini yapan 72T hatlı otobüsün sıcaktan bunalan yolcuları, şoförden klimayı açmasını istedi.

İddiaya göre, şoför klimanın arızalı olduğu çalıştıramadığını söyledi. Bunun üzerine otobüsteki yolculardan bazıları, durakta yolcu indirmek için açılan kapıyı tutarak kapanmasını engelledi.

Otobüs şoförü ise kapı açık şekilde yoluna devam etti. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

"Kavga çıkmasın diye kapıyı açtık"

Serinlemek için otobüsün kapısını açtıklarını söyleyen Ömer Faruk Parlak, "Otobüste çocuklar da vardı. Şoför beye 'klimayı açar mısınız' dedik. Klima çalışmadığı için yolcular sinirlenmeye başladı. Bizde kavga çıkmasın, tartışmayı keselim diye çareyi kapıyı açmakta bulduk. Kapının kapanmaması için ben tuttum. hem serinlemek için, hem de yıllardır alışkın olduğum için bir sıkıntı olmadı. Zaten fazla bir durak gitmemiştik. Şoför bey yoluna devam etti ama büyük ihtimal anlamadı kapının açık olduğunu. Biz de bu şekilde devam ettik" dedi.