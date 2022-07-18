1989 ve 1999 yılları arasında Kahramanmaraş Belediye Başkanlığı ile 21 ve 22'inci dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yapan Ali Sezal 76 yaşında vefat etti.

Ali Sezal'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Abdulhamithan Camii'ne götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Cenaze törenine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil de katıldı.

Sezal'ın oğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal taziyeleri kabul etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Ali Sezal'ın cenazesi Şeyhadil Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.